Андрей Кириленко ответил, удивлён ли участием «Химок» в «Финале четырёх» Кубка России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об участии подмосковных «Химок» в «Финале четырёх» Кубка России. За трофей команда поборется с клубами «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш» и МБА-МАИ. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта.

– Можно ли сказать, что для «Химок» оказаться в «Финале четырёх» — качественный скачок вперёд?

– Если говорить про «Химки», то я бы не сказал, что это качественный скачок вперёд. Потому что «Химки» – команда, которая умеет обыгрывать сильные коллективы. Поэтому я не удивлён, что они участвуют в «Финале четырёх». Также было в позапрошлом году в Санкт-Петербурге. Команда показала зубы. Это очень хороший коллектив, и я очень рад за Андрея Мальцева [главного тренера], который на протяжении долгих лет показывает там очень и очень приличное качество, – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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