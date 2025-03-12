«Я только начинаю». Стивен Эй Смит — после перепалки с Леброном из-за Бронни

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что не станет себя ограничивать в выборе тем для освещения. Ранее недовольство из-за критики Бронни Джеймса ему выразил отец 20-летнего игрока Леброн Джеймс.

«Да, Леброн здесь, но когда дело касается СМИ, то здесь и я. У меня есть 10 часов прямого эфира в неделю и у меня есть свой подкаст. Вы даже представить себе не можете, что за чертовщина свалилась мне на голову с точки зрения возможностей, которые открылись передо мной. Я только начинаю», — сказал Эй Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: