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Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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«Я только начинаю». Стивен Эй Смит — после перепалки с Леброном из-за Бронни

«Я только начинаю». Стивен Эй Смит — после перепалки с Леброном из-за Бронни
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что не станет себя ограничивать в выборе тем для освещения. Ранее недовольство из-за критики Бронни Джеймса ему выразил отец 20-летнего игрока Леброн Джеймс.

«Да, Леброн здесь, но когда дело касается СМИ, то здесь и я. У меня есть 10 часов прямого эфира в неделю и у меня есть свой подкаст. Вы даже представить себе не можете, что за чертовщина свалилась мне на голову с точки зрения возможностей, которые открылись передо мной. Я только начинаю», — сказал Эй Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

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