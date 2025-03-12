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Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Назван игрок ЦСКА, с выходом на паркет которого клуб ни разу не проигрывал в Единой лиге

Назван игрок ЦСКА, с выходом на паркет которого клуб ни разу не проигрывал в Единой лиге
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Московский ЦСКА не проиграл ни одного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, если на паркет выходил российский разыгрывающий Владимир Карпенко. Внимание на это обратил телеграм-канал «Два кольца».

В общей сложности на протяжении трёх сезонов Владимир появлялся на площадке 32 раза: в сезоне-2021/2022 разыгрывающий принял участие в двух матчах в составе армейцев, в сезоне-2022/2023 – в четырёх, а в нынешнем к настоящему моменту – в 26. Во всех этих встречах ЦСКА неизменно одерживал победы.

Следующий матч регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА проведёт сегодня, 12 марта. Соперником армейцев станет «Енисей». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.

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