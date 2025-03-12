Андрей Кириленко рассказал, как незнание английского спасло его от «дедовщины» в «Юте»

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, как недостаточные знания в английском языке во время его первого года выступления за «Юту Джаз» помогли ему избежать необходимости участвовать в местной традиции для новичков.

«Забавный факт. Когда я пришёл в «Юту», мой английский был, мягко говоря, не на уровне. В основном учился прямо в раздевалке, слушая других игроков. В команде была традиция для новичков — весь сезон они должны были приносить пончики в раздевалку. Когда Брайан Рассел сказал мне об этом, я на ломаном английском начал спрашивать: «а что это», «а куда идти» и так далее. Брайан, видимо, устал от моих расспросов и сказал Джаррену Коллинзу, который тоже только перешёл в команду: «Джаррен, теперь ты приносишь пончики». Коллинз только развёл руками: «Блин, Андрей, ну как так!»

Так, неожиданно для себя, незнание английского спасло меня от некой «новичковой дедовщины» и лишних обязанностей», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

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