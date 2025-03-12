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«Любой сейчас может набрать 20 очков. Нужно больше». О’Нил — об игре одной из звёзд НБА

«Любой сейчас может набрать 20 очков. Нужно больше». О’Нил — об игре одной из звёзд НБА
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Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил прокомментировал выступление тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:120). Зайон оформил второй в карьере трипл-дабл, набрав 22 очка, сделав 10 подборов и отдав 12 результативных передач.

«За что вы его хвалите? Любой сейчас может набрать 20 очков. Мне нужно больше. Этого недостаточно. Я не впечатлён», — сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 5,3 передачи.

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