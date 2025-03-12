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Известное издание из США определило место Дёмина на драфте НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 19-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания Fadeaway World.

Мок-драфт НБА 2025 года по версии Fadeaway World:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»)

2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»)

3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»)

4. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»)

5. Тре Джонсон («Техас Лонгхорн»)

…

19. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU)

Напомним, 19-й драфт-пик принадлежит команде «Юта Джаз», в составе которой выступал другой российский баскетболист — Андрей Кириленко.