Известное издание из США определило место Дёмина на драфте НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 19-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания Fadeaway World.
Мок-драфт НБА 2025 года по версии Fadeaway World:
1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»)
2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»)
3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»)
4. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»)
5. Тре Джонсон («Техас Лонгхорн»)
…
19. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU)
Напомним, 19-й драфт-пик принадлежит команде «Юта Джаз», в составе которой выступал другой российский баскетболист — Андрей Кириленко.