В НБА прокомментировали смерть владельца и легенды «Милуоки» Джуниора Бриджмана

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о смерти миноритарного владельца и легенды «Милуоки Бакс» Джуниора Бриджмана, который ушёл из жизни в возрасте 71 года после перенесённого острого заболевания.

«Я опустошён известием о внезапной кончине Джуниора Бриджмана. Джуниор был выдающимся бизнесменом, который построил 12-летнюю карьеру игрока в НБА, став весьма уважаемым и успешным бизнес-лидером. Он был наставником для поколений баскетболистов НБА и спортсменов из разных дисциплин, которые стремились научиться от него, как процветать в мире бизнеса.

Джуниор был преданным членом семьи НБА в течение 50 лет — в последнее время как миноритарный владелец «Милуоки Бакс», инвестор в NBA Africa и как игрок, который установил стандарт для представления лиги и нашей игры с классом и достоинством. Мы выражаем наши искренние соболезнования супруге Джуниора Дорис, их детям Идену, Джастину и Райану, организации «Бакс» и его многочисленным друзьям и поклонникам в баскетбольном сообществе», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.

Бриджман приобрёл 10% акций «Милуоки» в 2023 году. Помимо «Бакс», в НБА он также выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».