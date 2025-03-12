Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Только 20 игроков в Единой лиге не пропустили ни одного матча в сезоне-2024/2025

Только 20 игроков в Единой лиге не пропустили ни одного матча в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

С непопаданием защитника красноярского «Енисея» Виктора Сандерса в заявку на матч регулярного чемпионата Единой лиги с ЦСКА в лиге осталось всего 20 баскетболистов, не пропустивших ни одного матча. Сразу у двух команды таких игроков четверо — у «Енисея» и у «Локомотива-Кубань».

Список игроков, не пропустивших ни одного матча в сезоне Единой лиги:

Антон Астапкович, Семён Антонов (оба — ЦСКА), Андрей Воронцевич, Георгий Жбанов, Алекс Пойтресс (все — «Зенит»), Владислав Емченко, Кирилл Елатонцев, Айзея Уэйли, Патрик Миллер (все — «Локомотив-Кубань»), Александр Чадов, Александр Хоменко (оба — «Пари НН»), Тимофей Якушин, Станислав Ильницкий (оба — «Парма»), Данил Певнев, Владислав Трушкин, Даниил Касаткин (все — МБА-МАИ), Владислав Близнюк, Владислав Одиноков, Тимофей Герасимов и Сергей Долинин (все — «Енисей»).

Материалы по теме
Так кто фаворит регулярки? Единая лига выходит на финишную прямую с бешеной интригой!
Так кто фаворит регулярки? Единая лига выходит на финишную прямую с бешеной интригой!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android