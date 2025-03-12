ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги, уступая «-16» по ходу встречи

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА в упорной борьбе сломил сопротивление красноярского «Енисея» со счётом 91:86.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Тимофей Герасимов, на счету которого 18 очков. В составе красно-синих лучшими стали Амат М'бай и Тони Джекири, набравшие по 15 баллов.

Отметим, что во второй половине четвёртой четверти сибиряки получили два технических фола за две минуты. Сначала им был «награждён» главный тренер Йовица Арсич, а затем форвард Сергей Долинин.

Армейцы одержали седьмую победу подряд и лидируют в Единой лиге с процентом побед 86,1%. «Енисей» проиграл в пятый раз кряду и идёт на 10-й строчке, победив в 29,7% встреч.