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ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги, уступая «-16» по ходу встречи

ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги, уступая «-16» по ходу встречи
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА в упорной борьбе сломил сопротивление красноярского «Енисея» со счётом 91:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 86
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Джекири - 15, М'Бай - 15, Жан-Шарль - 14, Тримбл - 13, Ухов - 11, Аврамович - 9, Уэйр - 7, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко
Енисей: Герасимов - 18, Близнюк - 16, Перевалов - 11, Степанович - 9, Сонько - 9, Долинин - 9, Одиноков - 6, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Шлегель

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Тимофей Герасимов, на счету которого 18 очков. В составе красно-синих лучшими стали Амат М'бай и Тони Джекири, набравшие по 15 баллов.

Отметим, что во второй половине четвёртой четверти сибиряки получили два технических фола за две минуты. Сначала им был «награждён» главный тренер Йовица Арсич, а затем форвард Сергей Долинин.

Армейцы одержали седьмую победу подряд и лидируют в Единой лиге с процентом побед 86,1%. «Енисей» проиграл в пятый раз кряду и идёт на 10-й строчке, победив в 29,7% встреч.

Турнирная таблица Единой лиги
Календарь Единой лиги
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