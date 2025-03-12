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«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге, у Мартюка дабл-дабл

«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге, у Мартюка дабл-дабл
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В Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Самара» из одноимённого города. Встреча завершилась разгромной победой краснодарцев со счётом 100:46.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
100 : 46
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Мартюк - 25, Емченко - 15, Ведищев - 13, Шеянов - 11, Квитковских - 10, Уэйли - 8, Узинский - 8, Темиров - 5, Чеваренков - 2, Медведев - 2, Коско - 1, Макколл
Самара: Сопин - 13, Платонов - 10, Голдырев - 6, Косяков - 6, Амосов - 4, Кашин - 3, Пивцайкин - 2, Слетков - 2, Маруфов, Карпов

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. 15 очков на счету Владислава Емченко, 14 баллов у Михаила Ведищева, ещё 11 баллов набрал Данил Шеянов.

В составе самарцев 13 баллов набрал Андрей Сопин, ещё 10 очков на счету Ильи Платонова.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с 30 победами и пять поражениями. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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