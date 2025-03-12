«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге, у Мартюка дабл-дабл

В Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Самара» из одноимённого города. Встреча завершилась разгромной победой краснодарцев со счётом 100:46.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. 15 очков на счету Владислава Емченко, 14 баллов у Михаила Ведищева, ещё 11 баллов набрал Данил Шеянов.

В составе самарцев 13 баллов набрал Андрей Сопин, ещё 10 очков на счету Ильи Платонова.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с 30 победами и пять поражениями. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).