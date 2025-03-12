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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Единая лига: результаты матчей 12 марта

Единая лига: результаты матчей 12 марта
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Во вторник, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты Единой лиги 12 марта:

ЦСКА — «Енисей» — 91:86
«Локомотив-Кубань» — «Самара» — 100:46

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 86
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Джекири - 15, М'Бай - 15, Жан-Шарль - 14, Тримбл - 13, Ухов - 11, Аврамович - 9, Уэйр - 7, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко
Енисей: Герасимов - 18, Близнюк - 16, Перевалов - 11, Степанович - 9, Сонько - 9, Долинин - 9, Одиноков - 6, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Шлегель
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
100 : 46
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Мартюк - 25, Емченко - 15, Ведищев - 13, Шеянов - 11, Квитковских - 10, Уэйли - 8, Узинский - 8, Темиров - 5, Чеваренков - 2, Медведев - 2, Коско - 1, Макколл
Самара: Сопин - 13, Платонов - 10, Голдырев - 6, Косяков - 6, Амосов - 4, Кашин - 3, Пивцайкин - 2, Слетков - 2, Маруфов, Карпов

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 30 победами и пятью поражениями. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (29 побед и семь поражений).

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