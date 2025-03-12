Единая лига: результаты матчей 12 марта

Во вторник, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Результаты Единой лиги 12 марта:

ЦСКА — «Енисей» — 91:86

«Локомотив-Кубань» — «Самара» — 100:46

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 30 победами и пятью поражениями. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (29 побед и семь поражений).