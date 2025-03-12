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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (91:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 86
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Джекири - 15, М'Бай - 15, Жан-Шарль - 14, Тримбл - 13, Ухов - 11, Аврамович - 9, Уэйр - 7, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Астапкович, Карпенко
Енисей: Герасимов - 18, Близнюк - 16, Перевалов - 11, Степанович - 9, Сонько - 9, Долинин - 9, Одиноков - 6, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Шлегель

«Спасибо болельщикам, которые приняли решение провести время на нашей игре. Перед матчем мы говорили о том, что «Енисей» – серьезная и дисциплинированная команда, и ее позиция в турнирной таблице не отражает качества баскетбола, которое она показывает. И гости сегодня это доказали.

Всё, что им нужно в такой ситуации – шанс от соперника, и мы им его предоставили. Нам с самого начала не хватало концентрации, наверное, мыслями были уже в следующем матче. Защита в первой половине была не на высоте, а во второй половине мы, как говорят, включились и сыграли в соответствии со своим оборонительным потенциалом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.

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