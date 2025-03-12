Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (91:86).

«Спасибо болельщикам, которые приняли решение провести время на нашей игре. Перед матчем мы говорили о том, что «Енисей» – серьезная и дисциплинированная команда, и ее позиция в турнирной таблице не отражает качества баскетбола, которое она показывает. И гости сегодня это доказали.

Всё, что им нужно в такой ситуации – шанс от соперника, и мы им его предоставили. Нам с самого начала не хватало концентрации, наверное, мыслями были уже в следующем матче. Защита в первой половине была не на высоте, а во второй половине мы, как говорят, включились и сыграли в соответствии со своим оборонительным потенциалом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.