Ведищев прокомментировал разгромную победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (100:46).

«Больше всего я сегодня рад, что команда отнеслась к матчу серьёзно. Мы выполнили план на матч, все игроки получили время.

Миллеру и Кливленду предоставили отдых, потому что они в последних матчах играли более 30 минут. Дали им возможность немного восстановиться перед встречей с ЦСКА», — приводит слова Ведищева пресс-служба лиги.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с 30 победами и пятью поражениями. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).