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Ведищев прокомментировал разгромную победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»

Ведищев прокомментировал разгромную победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (100:46).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
100 : 46
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Мартюк - 25, Емченко - 15, Ведищев - 13, Шеянов - 11, Квитковских - 10, Уэйли - 8, Узинский - 8, Темиров - 5, Чеваренков - 2, Медведев - 2, Коско - 1, Макколл
Самара: Сопин - 13, Платонов - 10, Голдырев - 6, Косяков - 6, Амосов - 4, Кашин - 3, Пивцайкин - 2, Слетков - 2, Маруфов, Карпов

«Больше всего я сегодня рад, что команда отнеслась к матчу серьёзно. Мы выполнили план на матч, все игроки получили время.

Миллеру и Кливленду предоставили отдых, потому что они в последних матчах играли более 30 минут. Дали им возможность немного восстановиться перед встречей с ЦСКА», — приводит слова Ведищева пресс-служба лиги.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 31 победа и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с 30 победами и пятью поражениями. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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