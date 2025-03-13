Еврокубок: результаты матчей 1/4 финала 12 марта

В среду, 12 марта, в Еврокубке состоялось два матча серии 1/4 финала баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Еврокубок, 1/8 финала, результаты игр 12 марта:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Тюрк Телеком» — 67:61;

«Валенсия» — У-БТ — 98:74.

Встречи проходят по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

Таким образом, «Хапоэль» Тель-Авив и «Валенсия» стали полуфиналистами турнира.

Ранее сообщалось о забавном эпизоде, который произошёл в чемпионате Литвы. На матче одной из местных команд организовали джакузи с пивом и шашлыком для привлечения внимания к спонсору.