34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» прервать победную серию «Бостона» в НБА

В ночь с 12 на 13 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Бостон Селтикс» и «Оклахома-Сити Тандер» — вторым клубом Восточной конференции и лидером Западной конференции. Гости выиграли встречу со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 34 очка, а также пять подборов и семь ассистов. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 33 очка, а также восемь подборов и восемь результативных передач.