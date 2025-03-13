34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» прервать победную серию «Бостона» в НБА
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В ночь с 12 на 13 марта мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Бостон Селтикс» и «Оклахома-Сити Тандер» — вторым клубом Восточной конференции и лидером Западной конференции. Гости выиграли встречу со счётом 118:112.
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уайт - 22, Хорфорд - 18, Браун - 10, Холидэй - 9, Корнет - 9, Притчард - 8, Хозер - 3, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 23, Уоллес - 14, Дорт - 13, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уильямс - 10, Дженг - 2, Уильямс, Флаглер, Уиггинс
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 34 очка, а также пять подборов и семь ассистов. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 33 очка, а также восемь подборов и восемь результативных передач.
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