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Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 13 марта 2025, счет 95:115, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

34 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» от поражения, «Миннесота» продлила победную серию
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В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 115:95.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
95 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Уэстбрук - 19, Маррей - 12, Портер - 10, Тайсон - 8, Браун - 6, Пикетт - 3, Холл - 2, Александер - 1, Джордан, Уотсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Гобер - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 8, Рид - 8, Гарза - 5, Александер-Уолкер - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, на счету которого 34 набранных очка, а также восемь подборов и четыре ассиста. В составе «Тимбервулвз» лучшим стал атакующий защитник Энтони Эдвардс — 29 очков, четыре подбора и шесть результативных передач.

«Миннесота» продлила победную серию в регулярном чемпионате НБА, которая составляет теперь шесть матчей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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