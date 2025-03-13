34 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» от поражения, «Миннесота» продлила победную серию

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 115:95.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, на счету которого 34 набранных очка, а также восемь подборов и четыре ассиста. В составе «Тимбервулвз» лучшим стал атакующий защитник Энтони Эдвардс — 29 очков, четыре подбора и шесть результативных передач.

«Миннесота» продлила победную серию в регулярном чемпионате НБА, которая составляет теперь шесть матчей.