В ночь с 12 на 13 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 13 марта

«Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:110.

«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» — 118:105.

«Бостон Селтикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 112:118.

«Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» — 122:115.

«Майами Хит» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:119.

«Хьюстон Рокетс» – «Финикс Санз» — 111:104.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» — 126:116.

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95:115.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Йорк Никс» — 113:114 OT.

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