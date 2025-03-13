Результаты игрового дня НБА 13 марта
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В ночь с 12 на 13 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 13 марта
- «Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:110.
- «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» — 118:105.
- «Бостон Селтикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 112:118.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» — 122:115.
- «Майами Хит» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:119.
- «Хьюстон Рокетс» – «Финикс Санз» — 111:104.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» — 126:116.
- «Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95:115.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Йорк Никс» — 113:114 OT.
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 35, Леверт - 15, Ньянг - 12, Крейчи - 11, Дэниэлс - 10, Мэнн - 10, Барлоу - 9, Рисашер - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 6, Джонсон, Мэтьюз
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Болл - 25, Джеффрис - 20, Уильямс - 14, Смит - 7, Гарретт - 4, Мур - 3, Грин - 2, Нуркич - 2, Диабате - 2, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Лоусон - 28, Роден - 25, Робинсон - 25, Баттл - 11, Пёлтль - 9, Темпл - 8, Каслтон - 7, Шид - 5, Ингрэм, Барнс, Куикли, Буше
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 29, Даутин - 20, Убре - 13, Бона - 13, Каунсил - 11, Батлер - 9, Драммонд - 4, Эдвардс - 4, Риз - 2, Макси, Уокер, Ябуселе
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уайт - 22, Хорфорд - 18, Браун - 10, Холидэй - 9, Корнет - 9, Притчард - 8, Хозер - 3, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 23, Уоллес - 14, Дорт - 13, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уильямс - 10, Дженг - 2, Уильямс, Карузо, Флаглер, Уиггинс
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Кеннард - 30, Морант - 28, Бейн - 17, Пиппен Мл. - 11, Иди - 8, Кларк - 8, Джексон - 8, Хафф - 5, Уэллс - 3, Уильямс Мл. - 2, Стивенс - 2, Спенсер, Багли III, Кончар
Юта Джаз: Секстон - 22, Коллинс - 22, Маркканен - 14, Кларксон - 12, Кольер - 11, Сенсабо - 11, Филиповски - 9, Кесслер - 9, Уильямс - 5, Спрингер, Михайлюк, Джузэнг, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 119
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Уиггинс - 22, Робинсон - 15, Ларссон - 10, Розир - 7, Адебайо - 6, Митчелл - 6, Уэр - 4, Жакез-мл. - 3, Стивенс, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Лав
Лос-Анджелес Клипперс: Богданович - 30, Зубац - 26, Харден - 24, Коффи - 13, Джонс - 8, Юбэнкс - 6, Батюм - 6, Данн - 4, Миллер - 2, Кристи, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 104
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Шенгюн - 20, Брукс - 19, Исон - 15, Ванвлит - 10, Смит II - 8, Холидей - 6, Ландейл - 3, Адамс - 1, Томпсон, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Финикс Санз: Бил - 25, Букер - 19, Дюрант - 19, Джонс - 11, Игодаро - 8, Бол - 7, Данн - 4, Пламли - 4, Ли - 3, О'Нил - 2, Гиллеспи - 2, Вашингтон Мл., Мицич
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 32, Джонсон - 18, Сохан - 18, Васселл - 16, Барнс - 14, Пол - 9, Касл - 8, Шампани - 7, Бийомбо - 4, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Уильямс - 19, Экзам - 17, Маршалл - 15, Эдвардс - 15, Динвидди - 14, Томпсон - 12, Пауэлл - 11, Мартин - 7, Кристи - 6, Харди, Гэффорд, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
95 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Уэстбрук - 19, Маррей - 12, Портер - 10, Тайсон - 8, Браун - 6, Пикетт - 3, Холл - 2, Александер - 1, Джордан, Уотсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Гобер - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 8, Рид - 8, Гарза - 5, Александер-Уолкер - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 114
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 30, Авдия - 27, Шарп - 21, Камара - 14, Саймонс - 6, Клингэн - 6, Рит - 6, Мюррэй - 3, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Грант, Рупер, Уокер, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 33, Ануноби - 23, Таунс - 21, Макбрайд - 11, Харт - 11, Пэйн - 6, Шамет - 6, Робинсон - 3, Райт, Ачиува, Колек, Боучэмп, Такер, Уотсон
Видео: Драка фанатов после матча НБА «Лейкерс» — «Даллас»
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