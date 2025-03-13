Стало известно, когда «Лейкерс», «Денвер» и «Бостон» гарантируют себе попадание в плей-офф

Стало известно, когда команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс» могут обеспечить себе прямое попадание в стадию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2024/2025.

Издание Basketball Forever считает, что действующие чемпионы лиги из Бостона гарантируют попадание в плей-офф 16 марта после игры с «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк» 31 марта после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер» — 5 апреля после встречи с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лейкерс» — 10 апреля после игры с «Даллас Маверикс».

Минувшей ночью два кандидата на звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона — Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич — набрали по 34 очка.