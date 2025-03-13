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Популярный рэпер Эминем планирует вернуть команду WNBA в родной Детройт

Популярный рэпер Эминем планирует вернуть команду WNBA в родной Детройт
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52-летний американский рэпер Маршалл Брюс Матерс III, более известный под псевдонимом Эминем, планирует вернуть команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в родной Детройт, в котором родился и вырос.

Как сообщает издание Sportico, Эминем присоединился к инициативной группе, в которую входят владельцы детройтских спортивных команд «Пистонс», «Ред Уингз», «Тайгерс» и «Лайонс». Также говорится, что переговоры о расширении WNBA сосредоточены на привлечении в лигу одной новой команды, но есть некоторые опасения, что вместо одного коллектива могут быть добавлены ещё три.

Это был бы не первый опыт Детройта с командой WNBA: «Детройт Шок» дебютировал в 1998 году в качестве одной из первых франшиз лиги, а после переезда в Талсу в 2010 году клуб позже оказался в Далласе и стал известен как «Даллас Уингз», что является нынешним названием команды.

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