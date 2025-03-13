Евролига: расписание матчей 13 марта

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В четверг, 13 марта, запланирован очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного первенства Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть шесть матчей, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 13 марта:

20:45 мск — «Фенербахче» — АСВЕЛ;

21:00 мск — «Црвена Звезда» — «Олимпия»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Париж»;

22:00 мск — «Альба» — «Баскония»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Монако»;

22:45 мск — «Виртус» — «Реал» Мадрид.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.