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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 13 марта

Евролига: расписание матчей 13 марта
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В четверг, 13 марта, запланирован очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного первенства Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть шесть матчей, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Евролига. Турнирная таблица
Евролига. Календарь

Расписание матчей Евролиги на 13 марта:

20:45 мск — «Фенербахче» — АСВЕЛ;
21:00 мск — «Црвена Звезда» — «Олимпия»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Париж»;
22:00 мск — «Альба» — «Баскония»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Монако»;
22:45 мск — «Виртус» — «Реал» Мадрид.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.

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