В возрасте 54 лет скончался бывший игрок НБА

13 марта стало известно, что в возрасте 54 лет скончался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Оливер Миллер, о чём сообщила ассоциация игроков в отставке. Причина смерти не разглашается.

Миллер провёл в североамериканской лиге девять сезонов. Оливер был выбран «Финикс Санз» под общим 22-м номером на драфте НБА 1992 года. За свою карьеру он играл за различные команды в лиге, включая «Санз» (1992-1994, 1999-2000), «Детройт Пистонс» (1994-1995), «Торонто Рэпторс» (1995-1996 и 1997-1998), «Даллас Маверикс» (1996-1997) и «Сакраменто Кингз» (1998-1999).

Он был подписан «Индианой Пэйсерс» во время предсезонки 2002 года, но контракт был расторгнут перед началом регулярного чемпионата. В сезоне-2003/2004 подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз», выходя со скамейки в среднем на 10 минут.