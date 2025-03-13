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Шэмс Чарания сообщил, что Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес по рекомендации врачей

Шэмс Чарания сообщил, что Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес по рекомендации врачей
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40-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», вернулся в Лос-Анджелес по рекомендации врачей, пока его коллектив находится в выездном турне.

«Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес по рекомендации врачей, так как он продолжает восстанавливаться после травмы паха, пока его команда завершает выездную серию матчей, последние из которых пройдут в четверг в Милуоки и в пятницу в Денвере, сообщают ESPN источники в лиге», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джеймс получил растяжение паховой мышцы в матче с «Бостон Селтикс» (101:111), который состоялся 9 марта на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).

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