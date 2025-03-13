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Экс-игрок НБА дал совет Кевину Дюранту по выбору команды в случае обмена летом 2025-го

Экс-игрок НБА дал совет Кевину Дюранту по выбору команды в случае обмена летом 2025-го
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс заявил, что 36-летний звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в случае обмена после сезона-2024/2025 должен выбирать не суперкоманды, как в своё время уйдя в «Голден Стэйт Уорриорз», а перспективные и молодые коллективы.

«Никаких больше суперкоманд для Кей Ди… Иди в молодые и перспективные коллективы, а с «Лейкерс» и «Маверикс» всё будет по-старому [как и при переходе в «Уорриорз»]», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

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