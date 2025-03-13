Критик Леброна — о конфликте Джеймса с журналистом: Стивен вышел за рамки дозволенного

Североамериканский журналист и аналитик Fox Sports Рик Бучер, являющийся одним из постоянных критиков 40-летнего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, встал на сторону лёгкого форварда в конфликте с журналистом Стивеном Эй Смитом.

«Этот конфликт воспринимается как то, что спортивный комментатор перешёл границы дозволенного. Создавая что-то, что не было связано со спортом, делая это личным и, возможно, ради привлечения внимания и клипов, а не для настоящих комментариев.

Проблема, связанная с разговорами вокруг Бронни, заключается в том, что все пытаются ответить, имеет ли он право считаться законным игроком НБА и какова роль Леброна в этом, а также каков потенциал Бронни. Но Стивен говорит: «Я умоляю тебя как отец, не поступай так со своим сыном». Вот что сделало это личным.

Подумайте о Леброне Джеймсе и о том факте, что он вырос без отца. Судя по всему, он хочет стать тем отцом, которого у него никогда не было, Леброн хочет быть хорошим отцом для своих детей. Стивен, по сути, публично заявил, что ты не являешься хорошим отцом своим детям, и я собираюсь его в этом упрекнуть. Вот тут-то всё и вышло за рамки дозволенного.

На самом деле, я не вижу проблемы в такой реакции Леброна. Не думаю, что Стивен был искренним. На мой взгляд, это был спектакль. Когда ты участвуешь в чём-то, что так много значит для Леброна Джеймса, он обязательно на это клюнет. Другие игроки будут смотреть на это точно так же. «Вы говорите о моей семье, а не об игроке НБА!» Все будут относиться к этому по-своему», — приводит слова Бучера издание Fadeaway World.