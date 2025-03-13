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Адам Сильвер прокомментировал возможное возвращение трёхкратного чемпиона WNBA в Детройт

Адам Сильвер прокомментировал возможное возвращение трёхкратного чемпиона WNBA в Детройт
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал желание инициативной группы Детройта, в которую входят владельцы коллективов НБА, НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол) и популярный рэпер Эминем, вернуть клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в город.

«Я был здесь [в Детройте] на всех трёх чемпионствах «Детройт Шок». Мне жаль, что этой команды сейчас нет, но здорово, что Том [Горс, владелец «Пистонс»] и вся инициативная группа хотят вернуть это. Я знаю нескольких человек, которые являются частью этой группы. Это первоклассная команда под руководством Тома, и Детройту нужно снова заполучить команду WNBA», — приводит слова Сильвера издание Uproxx.

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