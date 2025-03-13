Джейлен Браун комплиментарно отозвался о Шее Гилджес-Александере после победы «Оклахомы»

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун комплиментарно отозвался о 26-летнем защитнике «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере после поражения в матче, закончившемся со счётом 112:118.

«Этот парень хорош… Ловкий, коварный в игре с мячом, знает, как хорошо использовать своё тело… Определённо, за этим парнем наблюдаешь и учишься быть лучше, особенно если в конечном итоге мы будем играть с ним в дальнейшем, но уже сейчас он — очень надёжный игрок», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.