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Джейлен Браун комплиментарно отозвался о Шее Гилджес-Александере после победы «Оклахомы»

Джейлен Браун комплиментарно отозвался о Шее Гилджес-Александере после победы «Оклахомы»
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун комплиментарно отозвался о 26-летнем защитнике «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере после поражения в матче, закончившемся со счётом 112:118.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уайт - 22, Хорфорд - 18, Браун - 10, Холидэй - 9, Корнет - 9, Притчард - 8, Хозер - 3, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 23, Уоллес - 14, Дорт - 13, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уильямс - 10, Дженг - 2, Уильямс, Карузо, Флаглер, Уиггинс

«Этот парень хорош… Ловкий, коварный в игре с мячом, знает, как хорошо использовать своё тело… Определённо, за этим парнем наблюдаешь и учишься быть лучше, особенно если в конечном итоге мы будем играть с ним в дальнейшем, но уже сейчас он — очень надёжный игрок», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

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