Фокс — о победе над «Далласом»: лучшие команды должны побеждать и без сильнейших игроков
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс после победы над «Даллас Маверикс» (126:116) ответил, каково коллективу играется без травмированного форварда Виктора Вембаньямы.
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 32, Джонсон - 18, Сохан - 18, Васселл - 16, Барнс - 14, Пол - 9, Касл - 8, Шампани - 7, Бийомбо - 4, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Уильямс - 19, Экзам - 17, Маршалл - 15, Эдвардс - 15, Динвидди - 14, Томпсон - 12, Пауэлл - 11, Мартин - 7, Кристи - 6, Харди, Гэффорд, Вашингтон
«В конце концов, некоторые из лучших команд лиги, когда их сильнейшие игроки не на площадке, всё равно должны находить способ одерживать победы», — сказал Фокс на пресс-конференции после игры с «Маверикс».
На счету Фокса в игре с «Далласом» 32 очка, девять подборов, 11 передач и один перехват при трёх потерях.
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