Фокс — о победе над «Далласом»: лучшие команды должны побеждать и без сильнейших игроков

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс после победы над «Даллас Маверикс» (126:116) ответил, каково коллективу играется без травмированного форварда Виктора Вембаньямы.

«В конце концов, некоторые из лучших команд лиги, когда их сильнейшие игроки не на площадке, всё равно должны находить способ одерживать победы», — сказал Фокс на пресс-конференции после игры с «Маверикс».

На счету Фокса в игре с «Далласом» 32 очка, девять подборов, 11 передач и один перехват при трёх потерях.