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Трёхкратный победитель Супербоула Шарп: Леброн Джеймс тратит на своё тело более $ 2 млн

Трёхкратный победитель Супербоула Шарп: Леброн Джеймс тратит на своё тело более $ 2 млн
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Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп рассказал, сколько тратит на поддержание своего тела в отличной форме 40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда у тебя есть люди на связи 24 часа в сутки, о, то у тебя появляется время. У Леброна есть личный медицинский персонал, у него есть шеф-повар, который работает полный день. У него есть всё это. Леброн Джеймс тратит более $ 2 млн в год на своё тело.

Поверьте мне. Потому что я знаю, сколько я потратил, когда играл в футбол, и при этом у меня никогда не было людей, работающих на полную ставку на меня», — приводит слова Шарпа издание The Sports Rush.

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