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В «Пари Нижний Новгород» ответили, как в команде относятся к «Финалу четырёх» Кубка России

В «Пари Нижний Новгород» ответили, как в команде относятся к «Финалу четырёх» Кубка России
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Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин ответил, как в коллективе относятся к участию клуба в «Финале четырёх» Кубка России, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта.

— Какие эмоции у вас по поводу того, что вывели свой коллектив на эту стадию турнира, которая проходит в Нижнем Новгороде?
— Если честно, особых эмоций нет. Я настраиваю команду на то, что мы должны в первую очередь получить удовольствие от предстоящего турнира и, конечно же, опыт. Для нас это праздник. Лучшие команды, которые добрались до этой стадии. Для всех это было непросто. Здесь сильнейшие команды, которые прошли своих соперников и оказались тут. Так что это праздник для нас, особенно то, что принимаем его в нашем родном городе, — сказал Козин на пресс-конференции.

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