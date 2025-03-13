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Сергей Козин ответил, получил ли он перед Кубком совет от тренера сборной Зорана Лукича

Сергей Козин ответил, получил ли он перед Кубком совет от тренера сборной Зорана Лукича
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин в преддверии старта «Финала четырёх» Кубка России ответил на вопрос, касавшийся взаимоотношений с главным тренером сборной России Зораном Лукичем.

— Как известно, во время Кубка России на трибунах будет присутствовать главный тренер сборной России Зоран Лукич. Общались ли Вы с ним или, может, спрашивали совета, давал ли он какие-либо наставления?
— Знаю, что он будет тут. Не так давно было окно сборных. Мы вместе провели продуктивную работу, и с молодыми игроками, и просто в воспоминаниях про проведённое время в клубе. Уже в тот период нахождения в сборной мы общались и про Кубок России, и про разные другие моменты. Поэтому надеюсь вновь увидеться, попить кофе. Но конкретно про финал и команды не было никакого разговора и не планируется. Мы всё отпустили. Так что самостоятельно настраиваемся на Кубок, — сказал Козин на пресс-конференции.

Лукич тренировал «Пари Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год и с 2017 по 2024-й.

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