Игроки «Сан-Антонио» сняли колёса с автомобиля новичка команды Касла

Баскетболисты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» сняли колёса с автомобиля 20-летнего новичка коллектива Стефона Касла, выступающего на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Стефон получил награду самого ценного игрока (MVP) по итогам состоявшегося Rising Stars матча в первый день звёздного уикенда североамериканской лиги в сезоне-2024/2025, который прошёл в Сан-Франциско.

Касл провёл за «Спёрс» 63 игры в этом сезоне, набирая в среднем 13,4 очка, 3,2 подбора, 3,5 передачи, 0,2 блок-шота и 0,9 перехвата при 1,9 потери за матч. Стефон является одним из кандидатов на звание лучшего новичка сезона (ROTY).