Эдвардс назвал звезду НБА, просмотр видео с которой помог ему бороться со сдваиваниями

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, как научился лучше справляться со сдваиваниями, что соперники в последнее время стали чаще практиковать, играя в защите против него. Энтони признался, что в этом ему помог просмотр видеозаписей с участием словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Я смотрю видео. Особенно записи с Лукой. Часто наблюдаю за Лукой, вижу, как он действует против сдваиваний, вижу его стратегию. Думаю, это сильно мне помогает», — сказал Эдвардс во время беседы с журналистом Дейном Муром.

Ранее Эдвардс раскрыл, чего хочет больше, чем достижения статуса «Лицо НБА».

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