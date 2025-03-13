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Тим Хардуэй назвал игрока НБА, сопоставимого по уровню с Виктором Вембаньямой

Тим Хардуэй назвал игрока НБА, сопоставимого по уровню с Виктором Вембаньямой
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй высказал мнение, что центровой «Финикс Санз» Бол Бол обладает тем же потенциалом, что и Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс».

«Вот что я вам скажу: полагаю, Бол Бол обладает теми же способностями, что и Виктор Вембаньяма. Просто у Бола по какой-то причине не было возможности продемонстрировать это. Но я вижу в нём те же способности, что и у Вемби. Я всегда поддерживал Бола Бола, потому что вижу в нём потенциал и знаю, на что он способен. Просто, как мне кажется, ему не предоставили подходящую возможность проявить себя, как в случае с Виктором», — сказал Хардуэй на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

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