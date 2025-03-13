Стивен Эй Смит объяснил, почему не считает Коби Брайанта величайшим игроком всех времён

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему не считает прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта величайшим баскетболистом в истории.

«Не считаю его величайшим игроком всех времён, потому что он второй в списке атакующий защитников. Он не затмил Джордана. Он номер два», — сказал Эй Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

Коби 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Дончичем: