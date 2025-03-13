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«Всегда это ненавидел». Лу Уильямс ответил, что ему не нравится в Луке Дончиче

«Всегда это ненавидел». Лу Уильямс ответил, что ему не нравится в Луке Дончиче
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс рассказал, какая характерная черта словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича ему не нравится.

«Я должен быть предельно честен. Я всегда ненавидел в Луке то, что он тратит так много времени на разговоры с судьями. Я всегда ненавидел это. Это стало частью его репутации. Его называют нытиком, плаксой. Я не буду характеризовать его ни одним из этих качеств, но он сам ставит себя в такое положение. Кажется, это и есть стиль его игры. Однако это может надоедать. Мне это не нравится», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

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