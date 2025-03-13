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АСБ поздравила «Чемпионат» с 20-летием

АСБ поздравила «Чемпионат» с 20-летием
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Пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) опубликовала поздравление в честь 20-летия «Чемпионата». Наш сайт отпраздновал юбилей позавчера, 11 марта.

«Наш надежный информационный партнер «Чемпионат» отмечает юбилей!

С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал лидером среди спортивных порталов Рунета, трижды попадал в топ-4 в мире, достигал рекордной отметки в 50 млн посетителей в месяц и выпустил более 265 тысяч текстов.

Ассоциация студенческого баскетбола выражает благодарность за информационную поддержку и желает дальнейшего развития!» — cказано в сообщении.

Мы предлагаем вам серию материалов, посвященных нашему юбилею. В том числе читателям «Чемпионата» доступен тест об истории сайта.

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