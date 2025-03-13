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Главный тренер «Денвера» Мэлоун высказался после поражения с разницей «-20»

Главный тренер «Денвера» Мэлоун высказался после поражения с разницей «-20»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун дал комментарий после поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:115).

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
95 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Уэстбрук - 19, Маррей - 12, Портер - 10, Тайсон - 8, Браун - 6, Пикетт - 3, Холл - 2, Александер - 1, Джордан, Уотсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Гобер - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 8, Рид - 8, Гарза - 5, Александер-Уолкер - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк

«Сегодня мы очень устали… Я просто чувствовал, что мы отстаём на шаг», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

«Денвер» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. На счету команды 42 победы и 24 поражения. Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер» (54 победы – 12 поражений).

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