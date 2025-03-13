Главный тренер «Денвера» Мэлоун высказался после поражения с разницей «-20»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун дал комментарий после поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:115).

«Сегодня мы очень устали… Я просто чувствовал, что мы отстаём на шаг», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

«Денвер» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. На счету команды 42 победы и 24 поражения. Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер» (54 победы – 12 поражений).

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: