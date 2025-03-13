Команда россиянки в женской НБА объявила о поиске игроков-мужчин для тренировок

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс», контракт с которой недавно подписала россиянка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева), объявила о поиске игроков-мужчин для тренировок в рамках подготовки к предстоящему сезону.

«Мы ищем игроков-мужчин для тренировок в рамках подготовки к сезону 2025 года. Может, у вас есть то, что нам нужно?» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Фото: Los Angeles Sparks

Отметим, что ранее Клюндикова уже выступала за калифорнийскую команду на протяжении двух сезонов. В 2018 году Мария была выбрана «Спаркс» на драфте WNBA-2018 под общим 11-м номером.

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