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Стивен Эй Смит ответил на вопрос о месте Коби Брайанта в списке лучших игроков всех времён

Стивен Эй Смит ответил на вопрос о месте Коби Брайанта в списке лучших игроков всех времён
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит ответил на вопрос о месте легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в числе пяти лучших баскетболистов в истории.

«Входит ли Коби в пятёрку величайших игроков всех времён? Я бы сказал, что он мог бы войти в пятёрку лучших. Единственная причина, по которой я не даю окончательный ответ, заключается в том, что есть ещё Карим Абдул-Джаббар. Ещё есть Тим Данкан, который в глазах некоторых – лучший тяжёлый форвард. Необходимо принимать во внимание все эти имена. Но если говорить об атакующих защитниках, то первый – Майкл Джордан и уже потом – Коби», — сказал Эй Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

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