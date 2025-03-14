«Уралмашу» нужно забирать золото». Пынько — о «Финале четырёх» Кубка России

Защитник «Уралмаша» Иван Пынько поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу.

«Я думаю, все прекрасно понимают, зачем мы здесь, какой у нас состав и каких результатов мы должны добиться. Надеюсь, никто не испытывает сильного давления, ведь мы к этому моменту полностью готовы. Мы достаточно хорошо тренировались и уже сыгрались, хотя команда сильно изменилась. Я считаю, что все понимают: нужно забирать золото и отмечать его.

На мой взгляд, полуфинал будет даже тяжелее финала. Возможно, я ошибаюсь, ведь МБА-МАИ — очень сильный клуб. Мы подходим к ним с большим уважением. Они прекрасно играют в последних матчах. Следует отметить, что в Единой лиге ВТБ они недавно проиграли, но сыграли инициативно и хорошо. Видно, что у них очень сплочённая команда, они играют россиянами и прекрасно понимают друг друга. Нужно просто показать характер, лёгкой игры точно не будет.

Нельзя сказать, что «Химки» — это слабая команда, ведь у них есть преимущество: они выступают в Суперлиге с позиции фаворитов и уверенно чувствуют себя на площадке, особенно в решающие моменты. Я не считаю их слабой командой: наоборот, они могут удивить, и я даже не удивлюсь, если в финале окажутся именно они, а не «Пари НН», — сказал Пынько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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