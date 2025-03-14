Пынько признался, на что готов пойти, если «Уралмаш» выиграет Кубок России

Защитник «Уралмаша» Иван Пынько ответил на вопрос, что готов сделать, если екатеринбургский клуб выиграет Кубок России.

«Думаю о татуировке. Если выиграем, наверное, сделаю такую аккуратную на запястье. Что-то, что будет ассоциироваться с этим. Посмотрим, как игры пройдут. Загадывать не хочется, но, возможно, когда всё это пройду, у меня появятся какие-то мысли, что именно сделать.

Победа — это сейчас цель номер один, и в первую очередь для наших фанатов. Мы все хотим золото в роли команды Единой лиги ВТБ. И фанаты ждут, и город ждёт, и мне очень нравится, сколько людей приедет нас поддержать, потому что без своей поддержки играть тяжело. Особенно когда знаешь, как нас поддерживают.

Я считаю, что мы просто должны выходить и, зная наших фанатов, понимать, что они сделают всё, чтобы мы чувствовали себя как на своей площадке. Думаю, что для них эта победа будет так же важна, как и для нас», — сказал Пынько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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