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Пынько: в «Самаре» дошло до того, что не было питьевой воды на тренировках

Пынько: в «Самаре» дошло до того, что не было питьевой воды на тренировках
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Защитник «Уралмаша» Иван Пынько рассказал о трудностях, с которыми столкнулся баскетбольный клуб «Самара».

«Ситуация была непростая, всё было неопределённо. Говорили, что одни хотят одно, а мы — другое. Казалось бы, мы не должны были участвовать в этих разговорах, но мы понимали, что происходит, а играть-то нужно. У многих игроков есть семьи, у меня, слава богу, пока нет детей, но у Ильи Попова, например, двое детей и жена, и я думаю, как ему было тяжело в это время. В какой-то момент стало понятно, что невозможно просто закрывать глаза и делать вид, что всё нормально. Ты хочешь играть на 100%, а тебе каждый день говорят: «Это будет, это не будет, мы не знаем». После Нового года ситуация не прояснилась, и всё продолжало тянуться. Я понял, что, возможно, нужно уходить.

Ситуация дошла до того, что у нас даже были проблемы с водой на тренировках. Говорили, что воды не будет, покупайте себе сами.

Обидно, конечно, за «Самару». Сейчас ребята там, на мой взгляд, не играют, а просто мучаются. Это тяжело, особенно для молодых игроков, у которых есть шанс проявить себя, но пока всё выглядит довольно трудно», — сказал Пынько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью Ивана Пынько на «Чемпионате».
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