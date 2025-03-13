Команда Егора Дёмина вырвала победу в матче 1/4 финала конференции Big 12 в NCAA

Завершился матч 1/4 финала конференции Big 12 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин, и университета штата Айова. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 96:92 (49:53, 47:39) в пользу университета Бригама Янга.

Дёмин провёл на площадке 20 минут и за это время набрал три очка. Кроме того, на его счету три подбора и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дёмин удостоен двух наград в NCAA по итогам регулярного чемпионата.

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