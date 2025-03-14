Защитник «Уралмаша» Пынько назвал самого принципиального соперника для себя из топ-4

Баскетболист «Уралмаша» Иван Пынько ответил на вопрос, матчи с какой командой из топ-4 лично для него являются принципиальными.

«Мне нравится играть против ЦСКА. Во-первых, я там играл, во-вторых, эта команда для меня пример того, как нужно играть и к чему нужно стремиться. Но я считаю, что против всех топ-команд нужно настраиваться как на последний бой. Ведь всегда хочется доказать, что ты не хуже, а то и лучше. Особенно, когда ты молодой, как я, и нужно показать, что им уже пора подвинуться (улыбается).

Я вообще считаю, что нам по силам играть со всеми. Но если говорить о раскладе, то «Локомотив» для нас одна из команд, с которой нам будет удобнее играть. Не скажу, что это самый удобный вариант, но при хорошем баскетболе мы вполне можем их пройти. Это реально, и мы должны это сделать», — сказал Пынько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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