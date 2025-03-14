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Защитник «Уралмаша» Пынько: у меня есть цель уехать в европейскую команду

Защитник «Уралмаша» Пынько: у меня есть цель уехать в европейскую команду
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Баскетболист «Уралмаша» Иван Пынько признался, что хотел бы попробовать себя в зарубежном чемпионате.

«Хотел бы когда-нибудь поиграть за рубежом? Да, 100 процентов. Я считаю, что для меня это одна из главных целей. Если я буду всю жизнь играть только в Единой лиге ВТБ, то это будет для меня провалом. У меня есть цель уехать в европейскую команду, хотя бы на один сезон. Это точно. Я уже и жену готовлю к этому, что, как только наступит момент, когда будет мой пик, я сразу буду готов к такому шагу.

Что нужно для этого? Я думаю, что первое — это время, второе — это опыт. Сейчас вроде есть доверие, но важно научиться правильно этим пользоваться, развиваться в принятии решений и каждый день тренироваться на полную. Нужно максимум забирать с каждой тренировки. Я думаю, что рано или поздно всё получится и какое-то предложение появится в самый подходящий момент», — сказал Пынько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте большое интервью Ивана Пынько на «Чемпионате».
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