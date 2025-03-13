«Фенербахче» победил АСВЕЛ в матче Евролиги

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча закончилась со счётом 92:82 (30:23, 19:21, 21:16, 22:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал американский защитник Уэйд Болдуин. Он набрал 15 очков, четыре подбора и шесть передач. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал центровой Жоффри Ловернь, на счету которого 20 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде проведёт матч с «Монако». Встреча состоится 20 марта и начнётся в 21:00 мск. АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с мадридским «Реалом». Матч состоится 20 марта, начало — в 22:45 мск.

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