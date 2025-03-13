«Жальгирис» вырвал победу в матче с «Парижем» в Евролиге

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались литовский клуб «Жальгирис» из Каунаса и «Париж». Игра закончилась со счётом 83:81 (14:22, 17:25, 29:14, 23:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Игнас Браздейкис, в активе которого 16 очков. В составе «Парижа» лучшую результативность показал разыгрывающий Тимоти Шортс. В его активе 21 очко, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт 21 марта и начнётся в 22:30 мск. «Париж» в следующем туре примет «Олимпию» из Милана. Матч состоится 18 марта, начало запланировано на 22:30 мск.

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