Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпия» на выезде вырвала победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»

«Олимпия» на выезде вырвала победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Цврена Звезда» и «Олимпия». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:80 (23:24, 25:21, 20:19, 14:16) в пользу итальянского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 82
Олимпия
Милан, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Олимпия: Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич

Самыми результативными игроками в составе сербского клуба стали лёгкий форвард Никола Калинич и защитник Неманья Недович. В активе обоих по 12 очков. У «Олимпии» лучшую результативность показал форвард Никола Миротич, на счету которого 19 очков, семь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Олимпия» в следующем туре на выезде сыграет с «Парижем». Матч состоится 18 марта, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа
Видео
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android