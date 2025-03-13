«Олимпия» на выезде вырвала победу в матче Евролиги с «Црвеной Звездой»

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Цврена Звезда» и «Олимпия». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 82:80 (23:24, 25:21, 20:19, 14:16) в пользу итальянского клуба.

Самыми результативными игроками в составе сербского клуба стали лёгкий форвард Никола Калинич и защитник Неманья Недович. В активе обоих по 12 очков. У «Олимпии» лучшую результативность показал форвард Никола Миротич, на счету которого 19 очков, семь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Олимпия» в следующем туре на выезде сыграет с «Парижем». Матч состоится 18 марта, начало запланировано на 22:30 мск.

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