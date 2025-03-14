Егор Дёмин установил рекорд своей команды в NCAA среди первокурсников

Российский баскетболист Егор Дёмин стал автором рекорда по количеству результативных передач среди первокурсников в истории университета Бригама Янга (BYU), за который он выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом информирует пресс-служба BYU. В настоящий момент в активе россиянина 156 ассистов.

Фото: BYU Men's Basketball

Ранее университет Бригама Янга в рамках матча 1/4 финала конференции Big 12 встречался с университетом штата Айова. Победу со счётом 96:92 (49:53, 47:39) одержал BYU. Дёмин провёл на паркете 20 минут и за это время набрал три очка. Кроме того, на его счету три подбора и три результативные передачи.

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды: