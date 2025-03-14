Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин установил рекорд своей команды в NCAA среди первокурсников

Егор Дёмин установил рекорд своей команды в NCAA среди первокурсников
Комментарии

Российский баскетболист Егор Дёмин стал автором рекорда по количеству результативных передач среди первокурсников в истории университета Бригама Янга (BYU), за который он выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом информирует пресс-служба BYU. В настоящий момент в активе россиянина 156 ассистов.

Фото: BYU Men's Basketball

Ранее университет Бригама Янга в рамках матча 1/4 финала конференции Big 12 встречался с университетом штата Айова. Победу со счётом 96:92 (49:53, 47:39) одержал BYU. Дёмин провёл на паркете 20 минут и за это время набрал три очка. Кроме того, на его счету три подбора и три результативные передачи.

Материалы по теме
Исторический матч! Команда Дёмина остановила монстра и продолжает борьбу за трофей в США
Исторический матч! Команда Дёмина остановила монстра и продолжает борьбу за трофей в США

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android