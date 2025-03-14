«Хочу наконец поднять кубок над головой». Илья Попов — о «Финале четырёх» Кубка России

Центровой «Уралмаша» Илья Попов поделился ожиданиями от старта «Финала четырёх» Кубка России.

«Мне кажется, любая команда приехала сюда побеждать, и мы, конечно, тоже приехали за победой. Я хочу наконец поднять кубок над головой. Я ни разу не занимал первых мест в своей карьере. В «Финале четырёх» занимал второе, третье места несколько раз. С «Нижним» я, по-моему, занимал третье место два раза. Или одно третье и одно второе. Не помню точно. Здесь ты играешь навылет», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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Достижения сборных России по баскетболу: